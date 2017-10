Online-Glücksspiel-Industrie

Während die Online-Glücksspiel-Industrie noch relativ neu ist, hat eine Reihe von Namen entstanden Positionen als einige der führenden Meinungsmacher und Trendsetter zu übernehmen. Während Jon (sprich: „Gähn“) Karl sicher in seinem fairen Anteil von Nachrichten Geschichten, in denen Internet-Glücksspiel aufgenommen wurde, er ist auch weit von einem Haushalt Namen.

In der Tat zeigt eine schnelle Suche von Google, dass die meisten Geschichten, in denen Herren Karl neigen dazu, auf der negativen Seite des Nachricht Spektrums zu sein, da dieser Internet-Unternehmer in einem großen Skandal verwickelt war, die die Gaming-Industrie im Jahr 2008 und darüber hinaus erschüttert. Darüber hinaus neigen die meisten Erwähnungen seines Namens aus einer Reihe von Pressemitteilungen und Social-Media-BIOS zu kommen.

Jon Martin Karl ist offensichtlich ein Mann, der aus dem Rampenlicht so viel wie möglich zu bleiben vorzieht. Trotz dieser Tatsache habe ich mir Mühe aufzuspüren, so viele Informationen wie möglich gemacht, eine Biographie über Sorten auf dieser umstrittenen Figur zu präsentieren. Es ist zwar nicht seine Beweggründe im Laufe der Jahre erklären kann, sollte es zumindest ein Bild von seiner Rolle in der Gaming-Branche präsentieren und wo er in Zukunft geleitet werden kann.

Die frühen Jahre

Während einige Menschen online, jeden Aspekt ihres Lebens teilen, gibt es noch diejenigen, die fast wie Phantome scheinen, wenn es um das Internet geht. Jon Karl ist eine solche Person, zumindest so weit wie sein früheres Leben geht.

Es gibt keinen Hinweis darauf, wann Jon Karl geboren wurde. Was das betrifft, ist seine Kindheit auch ein Thema des Geheimnisses. Die einzige logische Schlussfolgerung lautet: Jon Karl geboren, er wuchs bis zum Erwachsenenalter, und nichts besonders aufregend passierte auf dem Weg. Ich würde zumindest gerne wissen, warum seine Vornamen so eine ungeradee Aussprache haben, aber auch das bleibt unbekannt.

Der erste wirkliche Rekord von Jon Karl kommt mit seinem Abschluss an der Oregon State University. Während das genaue Jahr ist nicht bekannt, sein Abschluss in Business Marketing wurde in einer Reihe von Online-Quellen erwähnt. Da die zukünftigen Geschäftspartner und UltimateBet Mitbegründer Greg Pierson den gleichen Alma Mater behauptet, dann ist es auch nicht unvernünftig das Paar getroffen hätte in der Schule zu übernehmen.

Nach seinem Abschluss begann Karl für eine beständige Einkommensquelle suchen. Beschäftigung kam bald mit freundlicher Genehmigung von Hewlett Packard, wo er einen Job als Berater und Marketing-Manager nahm.

Während dieser Zeit entwickelte er auch eine Liebe für Massive Multiplayer Online-Rollenspiele. Während dies zunächst nichts mehr als ein Hobby war, würde es bald in die wichtigste Entscheidung seiner Karriere zu binden.

Die Schaffung von ieLogic

Karl wurde von seinem Kumpel Greg Pierson genähert, wobei letztere etwas von einem angehenden Unternehmer. Er hatte eine Idee für ein Software-Unternehmen, das sich mit dem Online-Rollenspiel-Industrie funktionieren würde. Beide Männer waren Fans dieser Spiele, so schien es wie ein logischer Schritt. Im Jahr 1999 wurde ieLogic geboren.

Die Geburt von Ultimate Bet

Als sie einen guten Ruf und fügen Sie etwas Geld, um ihre Bankkonten zu etablieren begann, sowohl Karl und Pierson begann für zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten suchen. Das Paar kam zu der Erkenntnis, dass der Online-Glücksspiel-Markt eines enormes Potenzial hatte, mit der Welt des Internet-Poker besonders lukrativ ist.

Das Duo begann die Arbeit ernsthaft zu ihrem Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Während Karl einige der Software half zu entwickeln, die für Ultimate Bet verwendet werden würden, war seine Hauptaufgabe, eine Reihe von Marketing-Strategien zu entwickeln, um ihren neuen Bestreben zu ermöglichen einen Einstieg in der schnell wachsenden Welt der Online-Spiele zu gewinnen.

Karl hatte die Idee, Profi-Spieler zu bringen, an Bord, und Russ Hamilton, einer des Meisters von 1994 World Series of Poker wurde über sein Interesse in Kontakt gebracht. Hamilton war mehr daran interessiert; er stimmte auch Geld, um den Aufwand zu tragen und eine Grundfigur in der Entwicklung des Unternehmens worden.

Die Website offiziell im Jahr 2001 ins Leben gerufen, und es machte sofort einen Spritzer durch eine benutzerfreundliche Oberfläche und erstklassige Grafiken bieten. Karl wollte mehr Pokerspieler einzubeziehen, da diese Personen dann Ultimate Bet Kleidung während Fernsehen übertragenen Turniere tragen konnten und kostenlose Werbung zur Verfügung stellen. Hamilton war eine große Hilfe in diesem Bereich, an Bord WSOP Champions wie Phil Hellmuth und Annie Duke als Sprecher für die junge Website zu handeln zu bringen.

Karl setzte sich auch die Idee der Website eine Reihe von Skins zur Verfügung, um Spieler zu machen. Jede Haut bot im Grunde ein anderes Aussehen der gleichen Stelle, so dass Kunden ihre Erfahrungen anpassen, während sie gespielt. Dies erwies sich als eine populäre Idee zu sein, mit Fellen wie „Devil Fisch Poker“ und „Green Tie Poker“ in Tausenden von eifrigen Online-Spieler zeichnen.

Leider ist das Trio von Karl, Pierson, und Hamilton auch eine schreckliche Idee zu gehen zusammen mit all den guten hatten. Wenn die Software entwickelt wurde, wurde ein „Gott-Modus“ erstellt und installiert. Dies erlaubt jemand die Funktion verwenden alle Karten ihrer Opposition zu sehen, so dass sie einen großen Vorteil während des Spiels geben. Obwohl die ursprüngliche Idee des Modus fangen Betrügern zu helfen, wäre es schließlich in einer Art und Weise als entrüstet Ultimate Bet und zu seinem Niedergang führte verwendet werden.