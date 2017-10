Poker ist das beste Spiel

Seit den frühen Tagen des Texas-Holdem-Poker haben Spieler versucht, die 169 möglich, zwei Kartenstarthände im Spiel gefunden zu analysieren und zu organisieren.

Eine traditionelle Art und Weise, dies zu tun beinhaltet Tausende und Abertausende von Simulationen, in denen eine bestimmte holdem Hand gespielt wird gegen neun zufälligen Gegner die Hände laufen. Mit diesem Verfahren behandelt die Ergebnisse jedes einzelnen Simulations Hand aus verfolgt werden kann, genau zu bestimmen, wie oft eine bestimmte Hand setzt sich gegen die neun zufällige Hände wäre es gegen Tisch in einem traditionellen Turnier oder Cash Game up sein.

Wie Sie vielleicht schon erraten haben, asse die Hand, dass Partituren im Rahmen dieser Methodik höchsten ist die Tasche, und die alte Säge über 2 7 offsuit kommt von diesen sehr gleichen Berechnungen die schlimmste holde Hand zu sein.

Aber was ist mit den anderen 167 Starthände werden Sie immer über die Dauer Ihres Poker behandelt werden spielen das Leben?

Tauchen in die Daten können viele wertvolle Erkenntnisse darüber, Netbet wie holdem Hände wirklich stapeln, gemeinsame Mythen wie die beste Hand Zerstreuung gegen Asse zu nehmen, während ein strukturiertes System des Vergleichs zwischen engen Verwandten wie Queen Ten und Königin Nine geeignet bieten.

Natürlich ist dieses System auf einer nicht Fold’em Philosophie basiert, wie es alle neun Gegner übernimmt die Hände bis zum Showdown spielen werden. In echtem Poker, wird dieses Szenario fast nie auftreten, wie Wetten und Anhebung der sprichwörtlich Herde ausdünnt und schaffen Zweiweg Duelle leitet zum größten Teil zusammen mit gelegentlichem Dreiweg oder anderweitig mehrere Art und Weise showdowns.

Also, wenn eine Hand wie Pocket Queens, sagte 22 Prozent der Zeit zu gewinnen, bedenken Sie, dass diese Prämie Halte wirklich viel mehr Duelle gewinnen als die Zahl vermuten lässt. Die Metrik ist einfach eine effektive Art und Weise zu vergleichen, wie jede holdem Hand Tarife gegen einen Tisch voller Gegner.

Ein weiterer Punkt, das Erwähnen trägt, ist, dass Poker ist, vor allem, ein situatives Spiel, das in viele verschiedenen Stile belohnt. In Abhängigkeit von einer ganzen Reihe von Variablen, einschließlich der Position, Stapelgröße, die Anzahl der Spieler in der Hand, aktueller Bet oder Raise-Status und Ihre Lese auf einem bestimmten Spieler, werden Sie schließlich jede einzelne Hand in dieser Liste während Ihrer Zeit spielen bei die Tische.

Und Sie werden auch diese Hände auf sehr unterschiedliche Weise spielen, je nach Situation in Digibet diesem Augenblick. Ein Tag hinkend in mit Pocket Asse gegen einen sehr aggressiven Spieler das richtige Spiel für Sie sein, und am nächsten Tag der gleiche Hand wird eine große Erhöhung rechtfertigen, einen Gegner zu isolieren, die ihre Hand als eine große Tasche Paar telegrafiert hat. Wenn die Aktion Falten im Small Blind Sie herum, so ziemlich jede Hand im Deck kann in Turniersituationen erhöht, vor allem, wenn Stackgröße oder Auszahlung Sprünge Gegner zwingen kann, viel zu häufig zu falten.

Wie Sie sehen, es ist alles in holdem situative, also, während Hand-Ranking-Systeme sehr nützlich sind für Ihre Denkprozesse auf bestimmte Hände und Handbereiche Organisation, bedeutet in Bezug auf die strategische Denken endgültige die Kapseln für jede Hand von nicht sind. Stattdessen denken sie mehr als allgemeine Richtlinien als Anfänger zu verwenden, bevor Sie Ihre eigene Herangehensweise an jede Hand im Deck entwickeln, zusammen mit einem paar interessanten Hinweisen auf die Geschichte der Hand, wenn angemessen.

Lesen Sie weiter, um zu sehen, wo Sie Ihre Liebling Hand wirklich auf der holden Hierarchie steht, nach Rang X / 169 und gewinnen Prozentsatz Wahrscheinlichkeit im Vergleich zu neun zufälligen Händen zu gewinnen:

Liebevoll als American Airlines, Pocket Rockets oder einfach die Kugeln, ist ein verkabeltes Paar Asse die obere Starthand in allen hold Texas. Wie Sie sehen können, gibt Ihnen Asse in dem Kampf gegen neun zufällige Hände zu bringen fast ein Drittel Chance Wickel den Sieger auf.

Aber die meisten holden Hände beinhalten nur einen oder zwei Gegner und Pocket-Asse wird immer ein andere Hand vor dem Flop zerkleinert:

AA gegen KK = AA gewinnt 80 Prozent

AA gegen AK = AA gewinnt 87 Prozent

AA vs. 2 2 = AA gewinnt 80 Prozent

AA 7 vs. 6 geeignet AA = gewinnt 77 Prozent

Wenn es um das Spiel Asse kommt, ist Position gar nicht so wichtig, und das einzige Ziel, abgesehen von der ungeraden Satelliten Situation sollte so viel von Ihrem Stack in die Mitte wie möglich zu erhalten versuchen. Hüten Sie sich vor, die Falle zu viele Spieler in den Pot zu versuchen, obwohl zu bekommen, wie Ihre Gewinnwahrscheinlichkeit mit Assen immer stärker gegen weniger Gegner ist.

Das optimale Szenario ist natürlich Köpfe Aktion zwischen dir zu zwingen, und einem einzigen Spieler, der sollte sie Top-Paar Flops oder ein Paar in dem Loch hat bereits in einer Welt des Schmerzes bei zukünftigen Straßen sein wird.

Das einzige Wort über Tasche Warnung Asse betrifft das Konzept betvictor Bonus Code der über Anlage. Wenn Sie die beiden schwarzen Asse haben, aber der Flop bringt drei Herzen an Bord, und die wiederum liefert eine vierte, sind Sie mehr als wahrscheinlich zu einem Flush zu verlieren. Eine andere klassische Weise mit Asse in dem Loch zu bekommen zerkleinerte passiert, wenn der Flop ein Paar bringt, wie KK 2 oder 9 9 5. In diesem Fall kann es leicht sein, sie davon zu überzeugen, dass Sie zu gewinnen verdienen, oder dass Ihr Gegner kann‘ t haben, dass bestimmte Karte.

Aber wie die alte Säge geht, mit Pocket-Asse werden Sie in der Regel einen kleinen Pot zu gewinnen oder ein großes verlieren, so passen sie von lästigen und haben gleichzeitig die Disziplin es braucht, um die Kugeln zu fallen, wenn sie eindeutig gesprengt worden sind.

Die Cowboys sind die zweitstärkste Starthand im Spiel, und es sei denn, Ihr Gegner AA speziell hat, Pocket King wird immer ein überwältigender Favorit sein bewerten. Wieder einmal hat Position nicht wirklich Ihren Ansatz beeinflussen zu Königen all zu viel zu spielen, und Sie werden in der Regel begeistert sein Ihr Geld in vor dem Flop. Mit dieser sagte, in der Welt die besten Spieler wissen, wie diszipliniert bleiben, wenn Sie also Pocket Kings haben und ein offenes Gesicht, eine drei Wette, und eine vier Wette, bevor Sie, es ist keine Schande, legen sie ab, wenn Sie sich sicher jemand bist hat zwei Asse.

Natürlich hat Pocket King andere Spitznamen unter erfahrenen Spielern: ace Magneten. Mit Königen in dem Loch, die einzige Karte auf dem Flop Sie ist ein Ass zu sehen hasst, so natürlich, so scheint es, als ob die Freude des Zusammendrückens zwei Könige ist in der Regel gefolgt von der angespannten Angst auf dem Flop einen Ass Sturzes des Sehens . Fügen Sie in der Tatsache, dass die Gegner mit Assen in ihnen zu spielen Hände neigen, und Pocket King kann gelegentlich von einigen ziemlich schwachen Ass rag Bestände slayed werden.

Unerfahrene Spieler neigen dazu, zwei Fehler mit Königen zu machen: weigert zu glauben, dass ein Gegner ein Ass floppte, und zu viel Kredit zu geben und jedes Mal ein Ass kommt ohne einen Kampf zu falten. Finden Sie die perfekte Balance zwischen Vorsicht und Mut in bet365 Bonus 2018 diesem Punkt braucht einige Übung, und Sie werden zweifellos ein paar Fehler mit Königen auf dem Weg zu machen, sondern das Lernen zwei spielen Zahl ist ein wesentlicher Bestandteil Ihr Spiel zu verbessern.

Pocket Queens präsentieren alle die gleichen Leistungen wie Könige, zusammen mit einem zusätzlichen Problem. Das heißt, werden Sie in der Regel recht glücklich sein, die Damen zu drücken, als die dritte stärkste Hand im Spiel alle anderen Pocket-Paar dominiert, und die meisten großen Asse AQ, AJ, A 10 zu.

Der große Unterschied ist jedoch, dass Pocket Queens auf AK anfällig ist, die ein Gegner zwei über Karten gibt mit einem Münzwurf Szenario zu arbeiten. Der Punkt, der ein großes Pocket-Paar wie Königinnen zu spielen, ist die höhere Volatilität des Laufens in holdem zu vermeiden -. Oder ein niedrige bis mittlerem Pocket-Paar gegen jeden zwei über Karten in einem Pre-Flop all in, aber mit zwei Königinnen nehmen, können Sie ganz einfach erhalten Sie Ihren Stapel in nur deinen Gegner Tabelle AK, um zu sehen, die genaue Münzwurf erstellen Sie hart gearbeitet haben Sie alle Sitzungen zu vermeiden.

Queens leidet auch unter dem Ass Magneten Dilemma, aber in diesem Fall, ein König an Bord wird auch Anlass zur Sorge. Also auch wenn Pocket Queens ein sprichwörtlich Monster darstellen, und die Versuchung, wird sie aggressiv zu spielen, werden Sie tatsächlich viele Stellen finden, wo die Hand Falten ist eigentlich angemessen und korrekt – wie, wenn mehrere Punkte von aggressiven Aktion vor dem Flop mit Blick vor Sie haben auch gehandelt. In diesem Szenario folgte eine frühe Erhöhung von einem Reraise oder zwei Signale typischerweise Hände wie AK oder besser, so Pocket Queens an diesem Punkt spielen können Sie in einer schlechten Position.

Dies ist die erste nicht die Hand auf der Liste gepaart starten, und als solche, es enthält Informationen über suitedness. Und wie Sie durch Scrollen nach unten ein wenig sehen können, As-König geeignet ist eigentlich eine viel bessere Hand als seine offsuit gleichwertig.

Poker Spieler lieben Big Slick so viel wie jede andere Hand im Spiel neben Pocket Aces. Das hat etwas mit dem Begriff der potentiellen ohne Zweifel zu tun, denn auch wenn ein AK in passenden Anzügen hübsch aussieht, es ist immer noch nur ein Ass hohe Hand, bis Sie zu verbessern. Abgesehen von einer Reihe floppt, gibt es nichts ganz so befriedigend wie Chips in den Pot setzt AK halten, bevor die Händler Folie aus einem Flop, die Paare der Hand zu beobachten.

Aber wenn Sie verbessern, floppe ein Ass oder einen König höchstwahrscheinlich, haben Sie immer mindestens Top Pair und Top Kicker, mit zu arbeiten, können Ihnen ein riesiges Bein über randomisierten Gegner Hände geben. Denken Sie daran, viele Duelle zu den besten Kickern einkochen oder zweite Karte zusätzlich zu dem Paar gespielt, so AK Sie von Kickern Ärger schützt in fast jedem Szenario, wenn die Gegner Paare ihrer minderwertigen Kicker zwei Paare zu machen, du bist einfach aus von dort Glück.

In ähnlicher Weise ist eine geeignete AK auch unverwundbar zu höheren Wallungen, weil man immer den Nut Flush halten werden – oder die bestmöglichen flush – Big Slick verwenden. In der gleichen Richtung, die gerade nur können Sie mit AK machen die Broadway Sorte oder AKD 10 J, so noch einmal werden Sie gegen Verlust das höhere Ende geschützt werden.

Von einer Positions Sicht geeignet AK ist eine große Hand mit aus früher Position zu öffnen, aber das wirkliche Feuerwerk kommt aus später Position dank des passenden Namen Squeeze Play. Wenn ein offene und entweder ein Anruf oder drei Wette, bevor Sie ist gekommen, in, rearising vom Hijack, Cutoff oder Taste Sitzen ist ein Grundnahrungsmittel der aggressiven Strategie. Wenn Sie diesen Schritt hält ein Monster wie AK geeignet machen können, aber Spieler, die wieder bei Ihnen spielen vorausgesetzt, Sie auf einer Klippe sind wird sich gegen das reale Abkommen finden auf.

Und für kurze gestapelt Spieler, die in Eile zu verdoppeln, AK geeignet ist eines der besten Push und beten Hände, die Sie haben können. Sobald Sie die Chips in bekommen, die einzige Hand, die Sie jemals wirklich zerquetscht werden durch ist Pocket Aces, die 87 Prozent der Zeit gewinnen. Gegen zwei Könige, werden Sie noch 34 Prozent Eigenkapital haben, und Sie werden eine Münze gegen alle anderen Pocket-Paare werden Spiegeln. Jede Ashöhe Hand, nennt man auch beherrscht werden, so dass, wenn Sie Zweifel haben, AK ist so gut von der Hand wie jeder Ihren Stand machen auf.